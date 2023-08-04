Це вже шістнадцятий викритий агент російської шпигунської мережі

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки у п’ятницю, 4 серпня, затримали підозрюваного у діяльності шпигунської мережі, що працює на Росію. Міністр закордонних справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що це вже шістнадцятий викритий агент шпигунської мережі.

«Агенція внутрішньої безпеки затримала ще одного, 16-го підозрюваного члена російської шпигунської мережі. Михайло А., білорус, розвідував дані про військові об'єкти і порти. Він також здійснював пропагандистську діяльність на користь Росії. Його взяли під варту», – написав Камінський у Twitter.

#ABW zatrzymała kolejnego, szesnastego już, podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej. Białorusin Mikhail A. brał udział w rozpoznawaniu obiektów militarnych i portów. Realizował też działania propagandowe na rzecz Rosji. Trafił do aresztu.#SkutecznieChronimyPolskę — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) August 4, 2023

Затриманий працював у Москві з 2008 по 2010 рік, а згодом переїхав до Санкт-Петербурга. 39-річний чоловік відбув шестирічне ув'язнення в Росії і приїхав до Польщі у 2021 році. До його завдань у Польщі входила розвідка об'єктів критичної інфраструктури, зокрема військових територій та об'єктів, морських портів, а також ведення пропагандистської діяльності. За виконання завдань він отримував нагороду, інформує «Українська правда» з посиланням на польський портал Onet.

Як інформував ZAXID.NET, 15 березня стало відомо, що польські спецслужби викрили російську шпигунську мережу. Тоді затримали шістьох іноземців. Пізніше міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський повідомив, що Агентство внутрішньої безпеки країни затримало дев'ятьох підозрюваних у співпраці з російськими спецслужбами, які вели розвідувальну діяльність проти Польщі та готували диверсії на маршрутах постачання зброї Україні.

Згодом польські спецслужби затримали ще кількох російських шпигунів. Зокрема, 19 липня у Польщі були затримані російські агенти, які планували підірвати потяги з озброєнням для України.