Таїса Гайда отримала опіки більшої частини тіла через нещасний випадок

У п’ятницю, 30 червня, померла засновниця ГО «Автомайдан Вінниччина», волонтерка Таїса Гайда, яка з важкими опіками перебувала на лікуванні у Львові, а згодом її гелікоптером доправили до Польщі для продовження лікування.

«Ми втратили Таю... Перестало битися її мужнє серце...», – йдеться в повідомленні на сторінці ГО «Автомайдан Вінниччина».

«Вона все могла здолати на своєму шляху! Вона пробивала світло у темних тунелях корупції і шахрайства на найвищому рівні! Вона допомагала фронту, нашим воїнам, хворим! Вона робила мільйон важливих справ для України і для українців! Тая любила людей – чесних і відважних, якою була сама! Як тепер без Таїси Гайди? Для нас – її друзів та команди – це питання без відповіді ще буде дуже довго», – зазначають її колеги.

За інформацієювінницьких ЗМІ, із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла. Першу допомогу їй надали у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова, а звідти транспортували до опікового центру до Львова.

У вкрай важкому стані 29 червня її доправили на лікування до Польщі, але врятувати життя волонтерки не вдалося.

Про поховання Таїси Гайди обіцяють повідомити згодом. Також просять долучитися до збору коштів на організацію її поховання.

Номер картки її чоловіка: 4441114417844618 (Ігор Басюк).