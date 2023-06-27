У Львові потрібні донори крові для волонтерки, з якою стався нещасний випадок
Жінка отримала численні опіки
У Львові шукають донорів крові для засновниці ГО «Автомайдан Вінниччина», волонтерки Таїси Гайди, яка унаслідок нещасного випадку отримала важкі опіки і лікується у Львові. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
На Таїсу Гайду чекають численні операції, тож необхідна кров для переливання. Усіх небайдужих просять зголоситися в Центр переливання крові лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова, що на вул. Миколайчука, 9).
Група крові донора значення не має, але людина має відповідати таким критеріям для здачі крові:
- вік від 18 до 60 років;
- вага більше 60 кг;
- відсутність складних серцево-судинних захворювань;
- після вживання будь-яких ліків, кров можна здавати через 10 днів від завершення курсу лікування;
- звечора перед процедурою забору крові потрібно обмежити вживання жирних, смажених, гострих страв, сніданок має бути легким.
При здачі крові для Таїси Гайди в лікарні святого Пантелеймона потрібно вказати, для кого ви здаєте кров і зазначити ім’я лікаря волонтерки – Юрій Коцур.
За повідомленням вінницьких ЗМІ, із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла. Першу допомогу їй надали у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова, а звідти транспортували до опікового центру у Львові. Жінка перебуває у важкому стані.