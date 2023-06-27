Таїсу Гайду у важкома стані доставили в опіковий центр у Львові

У Львові шукають донорів крові для засновниці ГО «Автомайдан Вінниччина», волонтерки Таїси Гайди, яка унаслідок нещасного випадку отримала важкі опіки і лікується у Львові. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

На Таїсу Гайду чекають численні операції, тож необхідна кров для переливання. Усіх небайдужих просять зголоситися в Центр переливання крові лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання Львова, що на вул. Миколайчука, 9).

Група крові донора значення не має, але людина має відповідати таким критеріям для здачі крові:

вік від 18 до 60 років;

вага більше 60 кг;

відсутність складних серцево-судинних захворювань;

після вживання будь-яких ліків, кров можна здавати через 10 днів від завершення курсу лікування;

звечора перед процедурою забору крові потрібно обмежити вживання жирних, смажених, гострих страв, сніданок має бути легким.

При здачі крові для Таїси Гайди в лікарні святого Пантелеймона потрібно вказати, для кого ви здаєте кров і зазначити ім’я лікаря волонтерки – Юрій Коцур.

За повідомленням вінницьких ЗМІ, із Таїсою Гайдою стався нещасний випадок під час відпочинку на природі – загорілася каністра з пальним, унаслідок чого жінка отримала опіки 70% тіла. Першу допомогу їй надали у вінницькій обласній лікарні імені Пирогова, а звідти транспортували до опікового центру у Львові. Жінка перебуває у важкому стані.