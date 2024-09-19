До кінця 2024 року в усіх школах Рівненщини встановлять кнопку тривожного виклику, аби у випадку надзвичайної ситуації до навчального закладу могли оперативно прибути спецслужби. Про це повідомили 19 вересня в обласній військовій адміністрації.

«У найшвидші терміни маємо завершити ще одну складову безпечного освітнього середовища – під’єднання усіх шкіл області до єдиної мережі охорони поліції. Станом на сьогодні 57% освітніх закладів уже під’єднані до такої послуги. Проте є шість громад, де зовсім не створені умови для безпечного навчання: Здолбунівська, Висоцька, Повчанська, Степанська, Корецька та Млинівська», – розповів заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Рівненської ОВА, відповідальним за встановлення, обслуговування та приєднання до мережі кнопки тривожного виклику є засновник школи, в підпорядкуванні якого вона перебуває. Вартість однієї «тривожної кнопки» – орієнтовно 8 тис. грн.

«Кнопку тривожного виклику встановлюють у місці, яке захищене від дітей. До неї мають доступ лише відповідальні особи – це може бути директор школи, завучі чи офіцер освітньої безпеки. Ініціативу впровадили після початку повномасшабного вторгнення для захисту учнів під час непередбачуваних ситуацій», – зазначили у пресслужбі.

Додамо, що станом на сьогодні у Рівненській області всього 635 шкіл.