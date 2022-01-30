«Львівобленерго» попередило про знеструмлення у понеділок, 31 січня, окремих вулиць у Львові, Сокільниках, Брюховичах та Малехові. Тимчасові відключення електроенергії спричинені ремонтами. Роботи обіцяють завершити до 17:00.

У Львові без електрики будуть будинки на таких вулицях:

Наступальна – 5

Соколина – 4

Глинянський Тракт – 147, 147-А, 147А, 151, 151-Б, 153, 155, 157, 161, 161-А, 161-Б, 161-В, 161-Г, 161А, 161б, 161в, 161Г, 151, 161, 161/1, 165

Медової Печери – 36, 38, 38а, 53

Петлюри С. – 29, 31, 37, 37А

Городоцька – 1, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 219, 23, 266, 296, 299, 3, 318-А, 321, 4, 47, 5, 6, 7, 9

Весняна – 6, 20 Є, 20а, 20б, 20в, 22, 22В

Світла – 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1а, 2, 2а, 2в, 3, 4, 5, 7, 8

Сонячна – 1, 10, 10 а, 11, 11а, 12, 122, 13, 13а, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 24, 25, 290, 292, 294, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 929

У Брюховичах без електрики будуть:

Смолиста – 20Г

Фруктова Бічна –19, 20, 21, 21в, 22

У Сокільниках електрику відімкнуть на таких вулицях:

Січових Стільців

Авіаційна

Д.Галицького

Львівська

Сковороди

І. Франка

Цікорського

Шкілька

У Малехові без електрики будуть вулиці:

Вокзальна

Київська

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.