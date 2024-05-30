У четвер, 30 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Наближаються до фінішу. У будинку на вул. Хоткевича, 56, який найбільше постраждав від ракетного обстрілу, відновили дах, вікна і монтують ліфти. До Львова прибули перші два берлінські трамваї. Це вживані трамваї, але в цілком доброму стані. Сміттєзвалище стане сквером. На Грибовицькому полігоні вже цього літа садитимуть дерева. «Ми сильні, коли ви поруч!». У Львові презентували виставку колажів про дітей, які одужали після раку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter