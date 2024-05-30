Пацієнт Ігор і завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик

Лікарі-комбустіологи львівської лікарні св. Луки врятували 52-річного мешканця Вінницької області, який отримав опіки 40% тіла під час обсмалював кабана напередодні Великодня. Через обширне ураження дихальних шляхів чоловік не міг самостійно дихати і його підключили до апарата ШВЛ.

Ігор Коваль із села Берізки-Бершадські, що у Вінницькій області, щороку перед весняними святами заколював кабана – це родинна традиція. Так було і цього року. Усередині квітня він заколов кабана, а тоді взявся його обсмалювати з допомогою газового балона. Раптом хомут зі шлангом відірвалися і за мить весь одяг на чоловікові спалахнув, повідомили у лікарні.

Понад усе чоловік мріє якнайшвидше взяти на руки маленьку доньку

«Швидка» доправили чоловіка до Вінницького опікового центру, а звідти через два дні його перевезли до Львова, у Центр термічної травми та пластичної хірургії лікарні св. Луки. Вогонь уразив обличчя, руки, живіт, спину, стегна та сідниці. Іншими словами, обпік майже половину тіла. Лікарі-комбустіологи взялися рятували пацієнта. Спершу очистили рани від мертвих тканин. А для відновлення кровообігу в обпечених кінцівках зробили спеціальні розрізи. Через опіки обличчя, шиї та дихальних шляхів у пацієнта з’явилися набряки і він більше не міг дихати самостійно. Тож його підключили до апарата ШВЛ.

«Через три дні ми провели йому обширне оперативне втручання, яке тривало кілька годин: висікли некротичні тканини на місці глибоких опіків та одномоментно закрили ці рани власною шкірою пацієнта, яку взяли з гомілок, а також частково з неушкоджених ділянок стегон та плечей», – каже завідувач Центру термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик.

За якийсь час після операції набряки на шиї та обличчі пацієнта зійшли і Ігор знову міг самостійно дихати. 80% пересадженої шкіри прижилося. Через місяць пацієнту зробили повторну пересадку шкіри. Для закриття поверхневих опіків лікарі використовували також і ксеношкіру (свинячу).

Зараз пацієнт почувається вже значно краще. Пересаджена шкіра приживається і рани загоюються. Чоловік сподівається, що вже невдовзі зможе нарешті взяти на руки свою півторарічну донечку.