Підроблені документи виявили у Берегові, Тячеві та Буштині

Закарпатська поліція виявила підроблені сертифікати про вакцинацію від ковіду у 15 працівників кафе. Найбільше – у селі Буштино на Тячівщині.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, підроблені ковід-сертифікати правоохоронці виявили під час перевірки закладів харчування у Тячівському та Берегівському районі. За даними поліцейських, 2 підроблені сертифікати були у працівників однієї з кав'ярень у Берегові, 11 підробок у кафе в Буштині та ще один – у Тячеві.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 ККУ (використання підроблених документів). Правоохоронці встановлюють, де саме були виготовлені підроблені сертифікати про вакцинацію.

Загалом на Закарпатті наразі відкрито понад 300 кримінальних проваджень за фактами махінацій з ковідними документами, 36 особам повідомлено про підозру, 31 справа скерована до суду.