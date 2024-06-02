Нападники втекли ще до приїзду поліції

На Старомєстській площі у центрі Праги у суботу, 1 червня, група агресивних російських туристів напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan, яка проводить збір коштів для українців. Про сутичку розповіла представниця Prague Maidan, в соцмережі Х.

Як повідомляється, волонтери щосуботи з дозволу чеської влади проводять збір коштів на Старомнєстській площі у чеській столиці. Однак цієї суботи до волонтерської палатки підійшов російськомовний чоловік, який глузливо почав розпитувати в українців, чи подобається їм, як Росія їх вбиває. На якомусь етапі до волонтерського намету підійшли ще й кілька росіянок, що поводилися досить зверхньо та нахабно.

«Все почалось з того, що підійшов боров і почав мені казати «Ну что єб**т вас расія. Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росіі це злочин. Потім приперлись дві тьотки. Я сказала йти звідси… Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває», – розповіла подробиці волонтерка.

Обережно на відео 18+ присутня нецензурна лексика

Коли українка почала знімати провокаторів, вони назвалися «німцями». Коли ж одна з волонтерок, громадянка Чехії, попросила росіян відійти від намету, ті полізли з бійкою і на жінок, і на 19-річного чеха, який допомагає збирати кошти для ЗСУ. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами у сторону українців та чехів.

На опублікованих відео можна побачити, як росіянка вибиває телефон в українців. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками та ногами.

Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Зрештою поліція опитала свідків, зафіксувала наслідки сутички, попросила надати копії знятих відео з обличчями нападників.

Наслідки бійки з росіянами (фото Nameless_Mira)

Окрім того, поліцейські направили постраждалих волонтерів до лікарні, аби зафіксувати отримані тілесні ушкодження.

Цей інцидент наразі ніяк не коментували в українському МЗС.