На підставі нових виявлених фактів справу, найімовірніше, перекваліфікують, повідомили поліцейські

В аеропорту Праги поліцейські затримали чотирьох іноземців, яких підозрюють у нападі на українських волонтерів на Староміській площі чеської столиці, які збирали пожертвування для України. Про це у понеділок, 3 травня, пише «Громадське» з посиланням на пресслужбу чеської поліції.

Як повідомляється, слідчі порушили проти них кримінальну справу за підозрою в скоєнні кількох кримінальних злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, найімовірніше, перекваліфікують, повідомили поліцейські.

«З огляду на розслідування, що триває, ми не надаємо жодної додаткової інформації щодо цієї справи на цей момент», – повідомили поліцейські.

Як інформував ZAXID.NET, 1 червня на Староміській площі у Празі російськомовні іноземців напали на волонтерів, які збирали пожертвування для України біля стенда «Празького Майдану». Зрештою агресивно налаштовані люди напали на волонтерів і побили їх. До приїзду на місце інциденту правоохоронців, нападники втекли.