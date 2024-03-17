Росіяни намагаються використовувати родичів українських військовополонених для розпалювання внутрішнього невдоволення в Україні. Про це 17 березня повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Військові аналітики припускають, що, ймовірно, що росіяни діють в рамках так званої інформаційної кампанії «Майдан-3».

Росіяни мають на меті посіяти внутрішнє невдоволення в Україні і вбити клин між цивільним населенням і військово-політичним керівництвом.

ISW зазначив, що Росія і раніше успішно використовувала інформаційні операції, в тому числі пряме листування через мобільні телефони з українським цивільним населенням, для розпалювання насильницьких протестів в Україні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець напередодні заявив, що «невідомі російські діячі» телефонують родичам українських військовополонених і стверджують, що Росія готова повернути українських військовополонених, але українське керівництво перешкоджає цьому.

Як повідомляється, російські діячі закликають родичів до протестів з цього приводу. Лубінець заявив, що Україна ніколи не припиняла обміни військовополоненими.