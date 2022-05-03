У невизнаному Придністров’ї заявляють про спробу теракту з використанням дрона «з України»

На території невизнаної Придністровської республіки готуються до евакуації родин російських офіцерів, а підрозділи оперативних груп РФ перебувають у повній бойовій готовності. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

«Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ», – зазначили у Генштабі.

Своєю чергою, сьогодні у так званому «міністерстві внутрішніх справ» невизнаного Придністров’я заявили, що виявили нібито український дрон з вибуховим пристроєм та запобігли спробі теракту. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на молдовське Newsmaker, пише

Згідно із заявою, безпілотник виявили поруч з телерадіоцентром «Маяк», який знаходиться під посиленою охороною, в ніч на 3 травня. Зазначимо, минулого тижня у цьому місці вже підірвали вежу потужного телетранслятора. Територія ретрансляційного центру розташована зовсім поруч з українським кордоном. У ньому зазначають також, що безпілотник нібито «був запущений з українського боку».

Як інформував ZAXID.NET, раніше в Придністров'ї сталося кілька провокацій з вибухами, які, за даними українських розвідників, організували російські спецслужби, а місцева «адміністрація», підконтрольна кремлівському режиму, почала скликати людей на «військові збори».

1 травня британська газета The Times з посиланням на джерела серед українських військових повідомила, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову та спробує відкрити звідти «новий фронт» проти України.

Своєю чергою Україна посилила охорону державного кордону з регіоном, а сили оборони зайняли відповідні позиції.