Колишню психлікарню №2 приєднали до Прикарпатського центру у вересні 2023 року

Представники Уповноваженого з прав людини виявили низку порушень під час перевірки віддаленого структурного підрозділу №2 Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я. В адміністрації закладу відповіли, що підрозділ є збитковим і наразі очікують від моніторингової групи офіційний акт з пропозиціями усунення недоліків.

Під час візиту у колишню психлікарню №2 у селі Підмихайлівці Рогатинського району представники омбудсмена виявили низку грубих порушень, які загрожують здоровʼю пацієнтів. Зокрема в одному з відділень не працює опалення, а в душових нема гарячої води. Також приміщення, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам і потребують капітального ремонту, не розраховані для маломобільних пацієнтів і не обладнані укриттям.

Учасники моніторингової групи наголосили і на порушеннях приватності пацієнтів та неналежному рівні медичного догляду, зокрема відсутності регулярних консультацій лікарів-спеціалістів.

6 січня у коментарі ZAXID.NET директор Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я Мирон Мулик розповів, що колишню психлікарню №2 приєднали до медзакладу у вересні 2023 року. У віддаленому підрозділі 160 ліжок, з яких 70 – для пацієнтів, до яких застосовують примусові заходи медичного характеру.

«У підрозділі є проблеми, які давно накопичилися. Після приєднання ми навели лад з харчуванням, краще підготувалися до зими. Але за короткий проміжок часу все зробити неможливо. Зараз усі КНП мають заробляти гроші, а цей підрозділ є збитковий. Матеріальна база залежить від місцевих бюджетів, адже нині заклад може заробити тільки на зарплату працівникам, медикаменти і харчування», – розповів Мирон Мулик.

За словами Мирона Мулика, у вересні 2024 року віддалений структурний підрозділ №2 Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров’я виключили із мережі закладів для опіки пацієнтами, до яких застосовують примусові заходи медичного характеру. В найближчий місяць близько півсотні цих хворих переведуть в інші лікарні країни.

В адміністрації КНП очікують від моніторингової групи Уповноваженого з прав людини офіційний акт з пропозиціями усунення недоліків, виявлених під час перевірки.