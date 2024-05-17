Під час перевірки у пасніонаті перебували 27 підопічних, з яких 6 – лежачі хворі

У приватному пансіонаті «Милий дім» в Івано-Франківську виявили численні порушення прав людини. Сталося це під час раптової перевірки закладу представниками омбудсмена України. Будинок не пристосований для людей з інвалідністю, через що один з підопічних не виходив на вулицю майже 5 років.

Як розповіли в Офісі омбудсмена 16 травня, пансіонат для літніх людей «Милий дім» включений до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Під час перевірки у ньому перебували 27 підопічних, з яких 6 – лежачі хворі. За ними доглядають троє працівників, один з яких – кухар. Засобами реабілітації та гігієни літніх людей забезпечують родичі.

Серед порушень, які виявили правоохоронці у пансіонаті – неналежне забезпечення харчуванням, нехтування персоналізацією особи через однакові короткі зачіски у жінок, відсутність зручностей для людей з інвалідністю та можливості виходити їм на прогулянку.

«Внаслідок архітектурної недоступності приміщення, особи з інвалідністю та інші маломобільні підопічні позбавленні можливості прогулюватися на свіжому повітрі. Так, один підопічний, який пересувається на кріслі колісному, не бував на вулиці близько 5 років. Не забезпечено приватності під час здійснення індивідуальних гігієнічних процедур ліжковим підопічним, а замість санітарного оснащення (крісло-туалет) чоловіки користуються пластиковими пляшками від миючих засобів», – зазначили в офісі омбудсмена.

Правоохоронці зауважили, що будівля пансіонату не відповідає вимогам ДБН з інклюзивності. Після перевірки власник має усунути ці та інші виявлені порушення.