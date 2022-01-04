Вибух газу стався у літній кухні у селі Бедевля

У Тячівському районі внаслідок вибуху газу зруйновано літню кухню, постраждали двоє літніх людей – власники будинку. Наразі вони перебувають у лікарні.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, вибух газу стався у вівторок, 4 січня, близько 16:00, у на вулиці Чонки у селі Бедевля, що на Тячівщині. Відомо, що внаслідок вибуху травмувалися двоє пенсіонерів віком 81 та 75 років. Потерпілих доставили до лікарні.

Будівля, в якій стався вибух газоповітряної суміші, зруйнована. До місця події залучалися рятувальники 1-державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів та місцевої пожежної команди селища Тересва.

Наразі на місці працює спеціальна комісія, яка повинна з'ясувати обставини події.