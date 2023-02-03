В українських кінотеатрах можна подивитись незвичну історію про про імператрицю Австрії Єлизавету Баварську, також відому як Сісі «Корсет».

Події фільму розпочинаються з Різдва 1877 року, коли імператриці виповнюється 40 років. Вона вважає, що переступила поріг старості. Тож тепер її одвічна та запекла боротьба за красу та молодість вступає в особливо гостру фазу.

На своїй батьківщині Єлизавета Баварська, відома як Сісі, популярна не менше за великого Моцарта, її обожнюють, копіюють та тиражують її образ і сьогодні. Відомими є приторні, майже казкові фільми 50-х років минулого століття із Ромі Шнайдер у головній ролі.

Режисерка Марі Кройцер пропонує нам зовсім іншу Сісі. Фільм уже встигли звинувати у невідповідності історичним фактам. Це справді так. Для Кройцер історія стала лише базою для неймовірно гарної візуальної фантазії. Зрештою сама режисерка казала, що намагалася протистояти розтиражованому образу Сісі, яка є радше туристичною принадою, шоколадкою, а не історичною особою. Її цікавила Сісі, яка задихається у палацевих правилах та у власних страхах як у тісному корсеті.

Режисерка (вона ж і сценаристка) зосереджується не так на достовірності подій (серед них вона почувається вільно), як на достовірності образу Єлизавети Баварської, самій його суті. І тут вона виглядає напрочуд достовірною. Вигадані сцени працюють на загальну ідею аж до придуманого фіналу, що при цьому виглядає чи не єдиним правильним та логічним.

Тим, хто добре знає історію Сісі буде цікаво дивитися кіно, адже там буде багато несподіванок. А усі інші можуть просто отримати задоволення від якісного, глибокого і водночас такого, що тішить око, фільму. А для Львова, з його культом «бабці Австрії» та імператора Франца Йосифа, чоловіка Єлизавети, і поготів.

Роль Сісі виконала Вікі Кріпс, відома з фільмів «Примарна нитка» та «Острів Бергмана». Акторка тренувалася їздити верхи, а також опанувала фехтування й угорську мову. Кріпс, яка останніми роками стала постійною гостею найбільших фестивалів, зокрема Каннського, де і відбулась світова прем’єра «Корсету», створює складний образ, потворний та привабливий, красуню та чудовисько в одній особі.

Гра Вікі Кріпс була визнана найкращою в секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю,. Також вона здобула головний кіноприз Європи – Премію Європейської кіноакадемії як найкраща європейська акторка.

Австрія висунула «Корсет» на здобуття Премії «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм», стрічка потрапила до шортлиста, проте у число номінантів не увійшла. Що, зрештою, не заперечує її цінності.