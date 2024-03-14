У прокат вийшов фільм Маттео Гарроне «Я – Капітан». Ця стрічка отримала «Срібний лев» за найкращу режисерську роботу, «премію Марчелло Мастроянні» за акторську роботу. Також «Я – Капітан» претерндував на «Оскар» у категорії «найкращий міжнародний фільм». І цей список можна продовжувати.

Італійський режисер, відомий фільмами «Гоморра», «Казка казок», «Догмен», «Піноккіо» розповідає історію про сенегальських підлітків, які намагаються дістатися Європи.

Маттео Гарроне дуже близько до серця сприймає долю та пригоди своїх героїв, яким доведеться пройти усі кола пекла.

Фільм трохи схожий за сюжетом на документальну картину «Море у вогні» Джанфранко Розі. Проте Гарроне, зберігаючи вірність своїй манері, зі страшною історії робить казку. Так, дуже страшну казку, проте насичену магічними елементами та неймовірної краси картинами.

Подорож із Сенегалу до Сицилії перетворює звичайних 16-річних хлопчиків майже у супергероїв. Проте це не міняє їх крихкості та не робить їх життя безпечнішим.

Але манера розповіді підносить уже звичну для сучасного кінематографа історію над пошуком змоги заробити гроші, вона стає розповіддю про прагнення справедливості та свободи, уніфікуючи конкретну історію, як і належить казкам,

Гарроне залишає за рамками фільму те, що героям ще доведеться пережити в Італії. Проте його розповідь, часом моторошна, дає шанс на надію.