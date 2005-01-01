У черзі на польському кордоні на смерть збили водія української вантажівки

ДТП сталося у черзі за кількасот метрів від пункту пропуску "Медика"

У черзі біля пункту пропуску «Медика», що на польсько-українському кордоні, загинув 64-річний водій вантажівки, громадянин України.

Інцидент трапився у четвер, 29 березня, близько 11:30 за кількасот метрів до пункту пропуску в Медиці на території Польщі, інформує місцевий сайт новин Nowiny24.pl.

За попередніми висновками, водій вантажівки 64-річний громадянин України, стоячи у черзі, вирішив вийти з кабіни. При цьому він не подивився назад і потрапив під колеса автомобіля Skoda, яким керував 22-річний громадянин України.

Поліція повідомляє, що внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці ДТП. Експертиза засвідчила, що водій автомобіля Skoda був тверезий.

Автомобілем Skoda з польськими номерами керував 22-річний громадянин України