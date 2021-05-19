«Рава-Руська» стане четверти пунктом пропуску, де діятиме пришвидшений контроль для легкових авто

Українські митники та прикордонники домовилися про прискорення процедури перетину кордону для легкових автомобілів та подорожніх у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» на кордоні з Польщею. Вже наприкінці червня цього року час контролю документів має скоротитися вдвічі.

У середу, 19 травня, у Галицькій митниці та Західному управлінні Держприкордонслужби розповіли, що в пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» запровадять зміни у послідовності здійснення контрольних операцій в напрямку виїзду з території України легкових автомобілів.

Якщо раніше митники і прикордонники окремо здійснювали контроль документів та вносили їх у електронні бази, то тепер процедура зміниться –документи прийматимуть в одному віконці. Прикордонники будуть вносити інформацію про осіб і транспортні засоби, які перетинають державний кордон України, а далі вона автоматично передаватиметься митним органам. Це дозволить уникнути дублювання функцій і пришвидшить перетин кордону.

Такі зміни планують запровадити у ПП «Рава-Руська-Гребенне» наприкінці червня цього року. Час контролю документів скоротиться наполовину і становитиме до 5 хв на одну особу.

Така форма контролю уже здійснюється для автобусного руху в усіх пунктах пропуску, а також для легкового транспорту у пунктах пропуску «Грушів», «Угринів» та «Смільниця». У пунктах пропуску «Краковець» та «Шегині», пришвидшений контроль запровадять вже після їх реконструкції.