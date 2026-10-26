Більшість знайдених останків належать військовим

У селищі Млинів на Рівненщині пошуковці ексгумували останки людей, загиблих під час Другої світової війни. Раніше їх перепоховали на території радянського Меморіалу слави, однак зазначена на монументі кількість похованих не підтвердилася. Про це «Укрінформу» розповів директор спеціалізованої установи «Волинські старожитності», археолог Олексій Златогорський.

За його словами, пошукові роботи на території Меморіалу слави в центрі Млинова проводили в липні цього року. Там виявили 15 домовин із останками. На радянському монументі викарбувано 347 прізвищ людей, яких нібито перепоховали на цьому місці.

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«Це не місцеві жителі, а загиблі у часи Другої світової війни радянські військові, які були поховані на околицях села, а згодом перепоховані в центрі Млинова. Однак ця цифра не підтвердилася. Попередньо, під час ексгумації ми виявили 47–48 останків. Остаточна цифра стане відома після їх детальнішого опрацювання», – розповів Олексій Златогорський.

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Археолог є військовослужбовцем ЗСУ. Під час відпустки він разом із колегами Артуром Альошиним, Назарієм Романюком та Дмитром Дем’янчуком провів ексгумацію на прохання керівництва Млинівської громади.

За супровідними матеріалами пошуковці попередньо встановили, що більшість знайдених останків належать військовим. Водночас серед похованих є шестеро жінок і двоє дітей. Златогорський припускає, що дитячі рештки могли потрапити до меморіального поховання під час перенесення могил із розташованого неподалік цвинтаря.

«Я припускаю, що коли викопували поховання часів Другої світової війни біля місцевого цвинтаря, викопали останки з цивільного поховання. Саме тому на меморіалі виявилися похованими діти. А от щодо жінок, то згідно зі знайденим супровідним матеріалом це були військові», – пояснив археолог.

Поруч із похованими знайшли особисті речі: ложки з викарбуваними ініціалами власників, частини шкіряних ременів і чобіт, фрагменти окулярів та бритву. Такі предмети можуть допомогти встановити особи загиблих. Після очищення й опрацювання знахідки, які можуть бути важливими для ідентифікації, передадуть до Рівненського обласного краєзнавчого музею. Також під час дослідження відібрали зразки для проведення ДНК-експертизи.

За словами Златогорського, працювати під час ексгумації у Млинові було складно, адже під час попереднього перепоховання останки 10–15 людей просто складали в одну домовину, засипали глиною та поміщали у вимуровані з цегли склепи.

«Для радянської влади важливіше було ідеологічне значення цього меморіалу, а не повага до людей, яких вони нібито так хотіли вшанувати», – зазначив Олексій Златогорський.

Після ексгумації останки перепоховали на місцевому кладовищі.