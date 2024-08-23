У річці в селі Стара Рафалівка Вараського району потонув 54-річний місцевий житель. Зі слів рідних, чоловік напередодні пішов риболовити. Про це ZAXID.NET повідомила речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська.

За інформацією правоохоронців, виклик про виявлений труп у річці Стир надійшов до Служби порятунку 22 серпня близько 17:00. Рятувальники, за допомогою надувного човна, дістали тіло чоловіка на берег. Загиблим виявився 56-річний житель села Стара Рафалівка, який напередодні пішов риболовити.

Відомо, що ознак насильницької смерті на тілі потопельника не було. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини трагедії.