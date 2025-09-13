Хлопцю провели серцево-легеневу реанімацію та госпіталізували його

У Рівному поліція відкрила кримінальне провадження через інцидент на тренуванні з кікбоксингу, через який потрапив до реанімації 14-річний хлопець. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, до поліції 11 вересня близько 20:30 звернулися лікарі, в медзаклад яких привезли постраждалого під час спортивних занять хлопця. 14-річний рівнянин втратив свідомість під час тренування з кікбоксингу.

«Правоохоронці встановили, що під час спарингу на тренуванні з кікбоксингу 14-річний рівнянин пропустив удар ногою в сонячне сплетіння, після чого впав та втратив свідомість. Ймовірно, у хлопця відбулася зупинка серця», – повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, 43-річний тренер з Рівного почав надавати допомогу постраждалому не одразу. Медики швидкої допомоги, які прибули на виклик, провели підлітку серцево-легеневу реанімацію та госпіталізували його.

Через неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 ККУ. Тренеру загрожує до п’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років.