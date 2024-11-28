Аварія сталася вранці 28 листопада на вулиці Льонокомбінатівській в Рівному

Вранці 28 листопада у Рівному сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Tesla Model X збив 77-річну жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Медики лише констатували смерть потерпілої.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія сталася близько 06:20 на вулиці Льонокомбінатівській. Слідчі встановили, що водій автомобіля Tesla Model X, 47-річний житель села Варковичі, допустив наїзд на 77-річну рівнянку, котра у темну пору доби переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Жінка від отриманих травм загинула на місці події.

«Водій транспортного засобу попередньо був тверезий. У нього також відібрано зразки крові», – зазначають правоохоронці.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої (ч.2 ст.286 КК України), поліцейські відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.