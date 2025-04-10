На незаконній схемі викрили посадовців ПрАТ «Укрпрофтур» та Федерації профспілок України

У Рівному пʼятьох посадовців викрили на незаконній схемі купівлі-продажу профспілкових організацій на понад 20 млн грн. Йдеться про керівників «Укрпрофтуру» та працівників Федерації профспілок України. Про це повідомила 10 квітня пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці ПрАТ «Укрпрофтур» та Федерації профспілок України організували схему незаконного відчуження державного майна. Протягом 2016–2018 років підозрювані уклали чотири фіктивні договори купівлі-продажу нерухомості у Рівному, загальна вартість яких становила понад 20 млн грн.

Зловмисникам уже оголосили підозри у створенні злочинної організації, а також участі у ній, привласненні та заволодінні майном, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Додамо, що приватне акціонерне товариство «Укрпрофтур» створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що належали профспілкам України. На сьогодні ПрАТ «Укрпрофтур» є найбільшим в Україні туристичним об'єднанням.