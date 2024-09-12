Смертельна ДТП сталася вранці 12 вересня на вулиці Данила Галицького в Рівному

Вранці 12 вересня на вулиці Данила Галицького в Рівному сталася аварія, внаслідок якої загинув 34-річний мотоцикліст. Попередньо відомо, що чоловік отримав несумісні з життям травми після зіткнення з автомобілем Audі. Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

«На місці події слідчий попередньо встановив, що 63-річна водійка Audі під час повороту ліворуч не надала перевагу в русі 34-річному мотоциклісту, у результаті чого відбулося зіткнення. Чоловік помер під час реанімаційних заходів в автомобілі швидкої допомоги», – уточнила ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Катерина Попенко.

Відомо, що водійка легковика та мотоцикліст – мешканці Рівного.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.