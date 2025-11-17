Операцію провели спеціалісти Рівненської обласної дитячої лікарні

У Рівненській обласній дитячій лікарні вперше встановили ендоскопічну гастростому 6-річному хлопчику. Після тяжкого захворювання він протягом року харчувався через шлунковий зонд. Щоб покращити якість життя дитини, медики встановили спеціальну трубку, яка сполучає шлунок із зовнішньою стінкою живота. Про операцію 16 листопада повідомив дитячий хірург та ендоскопіст Максим Красько на своїй сторінці у фейсбуці.

Як пояснив лікар у коментарі ZAXID.NET, 6-річний мешканець Рівненщини перехворів на аутоімунний енцефаліт, після чого втратив змогу самостійно їсти та пити. Нині вага хлопчика становить лише 12 кг, тому медики вирішили встановити ПЕГ-гастростому – спеціальну м’яку трубку, яка через невеликий прокол у шкірі вводиться безпосередньо до шлунка за допомогою гастроскопа.

«Нарешті ми змогли зробити для дитини те, що значно покращить якість життя. Гастростома дозволяє безпечно, комфортно та гігієнічно годувати дитину, коли ковтання утруднене або неможливе», – зазначив Максим Красько.

Операцію лікар проводив спільно з хірургом два тижні тому, вона тривала близько пів години. За словами Максима Краська, він працює ендоскопістом і дитячим хірургом у двох лікарнях уже п’ять років, але за цей час таких операцій у Рівному не виконували.

«Чому цього не робили до мене – не знаю. Хоча у нашій області близько 300 дітей, які потребують такої допомоги», – додав Красько.

Водночас лікар уточнив, що не всім дітям можна встановити саме ендоскопічну гастростому. Для цього потрібен спеціальний набір та обладнання, яким поки що забезпечені не всі лікарні. Крім того, при опіках чи звуженнях стравоходу ПЕГ-гастростому технічно встановити неможливо – тоді доводиться застосовувати інші методи хірургічного втручання.