Олександр Храпаченко був театральним режисером-початківцем

Міський голова Рівного Олександр Третяк заявив про запровадження міської молодіжної премії імені рівненського героя Небесної сотні Олександра Храпаченка. Відзнаку та премію у розмірі 35 тис. грн вручатимуть за творчі досягнення у галузі театрального мистецтва 18 вересня, у день народження героя, який був театральним режисером.

Міську молодіжну театральну премію імені Олександра Храпаченка, героя Небесної сотні з Рівного, запровадять у місті з 2022 року. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook міський голова Олександр Третяк, відзнака стане найвищою в місті нагородою у галузі театрального мистецтва. Її створили, щоб мотивувати молодих творчих рівнян.

«Він жив цим, а ми, заради кого він віддав власне життя, хочемо, щоб мрія нашого героя здійснилася. Саме тому започатковуємо міську молодіжну премію імені Олександра Храпаченка… це не нагорода у класичному розумінні. Це ініціативи та творчі активності, які найбільше розкриють внутрішній світ, мрії та досягнення героя Небесної сотні», — написав Олександр Третяк.

Диплом, нагрудний знак та премію будуть вручати лауреатові 18 вересня, у день народження Олександра Храпаченка. Премією відзначатимуть рівнян у віці від 14 до 35 років за творчий доробок, який був реалізований протягом останніх п’яти років, але не пізніше, ніж за два місяці до їх висування на здобуття відзнаки. Премію вручатимуть щороку одному діячеві, якого визначить конкурсний комітет з 12 осіб. Розмір премії — 35 тис. грн.

Олександр Храпаченко закінчив Рівненський гуманітарний університет, за фахом — режисер драматичного театру. Загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 на вул. Інститутській у Києві. Йому було 26 років.