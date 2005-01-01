У роботі месенджера Telegram стався масштабний збій

Telegram наразі не працює в Європі, зокрема в Україні, та на Близкому Сході

Користувачі Telegram відчувають проблеми у роботі з месенджером в низці країн ЄС, Україні, Росії та Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Наші користувачі в Європі, на Близькому Сході та країнах СНД відчувають проблеми зі з’єднанням. Ми працюємо над вирішенням цієї проблеми і сподіваємось повернути вас онлайн як тільки це буде можливо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що кількість активних користувачів месенджера Telegram досягла позначки в 200 мільйонів людей.

Проект Telegram створений у 2013 році росіянином Павлом Дуровим, засновником соціальної мережі «ВКонтакте».

20 березня Роскомнагляд зобов’язав Telegram надати ФСБ Росії інформацію для декодування повідомлень. Менеджерам Telegram дали 15 днів, щоб передати необхідну інформацію ФСБ. Інакше, роботу месенджера можуть заблоковати, заявили у відомстві.