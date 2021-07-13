У Росії маршрутка врізалася у БТР Росгвардіі, загинули двоє людей
На момент аварії у мікроавтобусі перебували дев’ять пасажирів
Світ — Марко Погуляєвський, 0 0
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У Ставропольському краї Росії сталася смертельна ДТП за участю маршрутки «Газель» і бронетранспортера Росгвардії.
Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Росгвардіі.
На момент ДТП у мікроавтобусі знаходилися дев’ять пасажирів. Крім двох загиблих, ще чотири людини, серед яких троє дітей, отримали різні травми.
Як заявили у Росгвардіі, винуватцем аварії є водій «Газелі», який в'їхав у військову колону, що прямувала на навчання.
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