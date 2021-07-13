У Ставропольському краї Росії сталася смертельна ДТП за участю маршрутки «Газель» і бронетранспортера Росгвардії.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Росгвардіі.

На момент ДТП у мікроавтобусі знаходилися дев’ять пасажирів. Крім двох загиблих, ще чотири людини, серед яких троє дітей, отримали різні травми.

Як заявили у Росгвардіі, винуватцем аварії є водій «Газелі», який в'їхав у військову колону, що прямувала на навчання.