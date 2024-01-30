Не працюють десятки сервісів із доменом RU

У вівторок, 30 січня, і Росії стався масштабний збій у роботі інтернету, через що немає доступу до найбільших сайтів країни, а також соцмереж. Згодом росіяни повідомили про збої у роботі усіх мобільних операторів.

Через проблеми з інтернетом у Росії не працюють найпопулярніші сервіси, як-от «Яндекс», «Госуслугі», Ozon та інші. Також збої спостерігають у російських соцмережах «ВКонтактє», «Однокласнікі», всесвітніх мережах Google, YouTube та Discord, а також російській електронній пошті Mail.ru.

Окрім того, росіяни не можуть користуватися сайтами банків та держустанов. За даними російських ЗМІ, збої спостерігаються майже на всіх сайтах із доменом RU.

Згодом почалися збої також і у роботі мобільних операторів Росії. Зокрема, не можна скористатися послугами російських «МТС», «Мегафон» та «Білайн». Попри масштабні перебої у роботі, представники мобільних операторів заявляють, що все працює справно. Мобільний інтернет російських операторів працює зі знищеною швидкістю.

У чому причина такого масштабного збою, наразі невідомо. Жодне з кібер-угруповань на момент публікації новини не взяло на себе відповідальність за атаку на російські сервіси.

За даними російських ЗМІ, збій у роботі російського інтернету стався через проблеми з DNSSEC – набором розширень протоколу DNS, який гарантує достовірність і цілісність даних. Розширення покликане виключити імовірність підміни ІР-адрес сайтів у разі хакерських атак.

Нагадаємо, 23 січня українські кіберволонтери зламали інтернет-провайдер державних установ Росії. Через збої у роботі провайдера «Акадо-Телеком» не працювали комунікації в адміністрації Владіміра Путіна, ФСБ та російських органах самоврядування.