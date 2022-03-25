Загиблі з-поміж російських військових переважно отримують Орден Мужності , особливо багато нагород було видано 3 березня

Кількість загиблих окупантів, названа Міноборони України, майже збігається з кількістю нагород, які видають російським військовим зазвичай посмертно. Про це йдеться у розслідуванні волонтерської спільноти «InformNapalm».

Волонтери проаналізувала російські військові втрати через нумерацію виданих нагород та дійшла висновку, що за перший тиждень повномасштабного вторгнення росіян загинуло приблизно стільки, як про це відзвітувало Міноборони України.

У спільності нагадують, що донедавна російське Міноборони 2 березня повідомило про свої втрати лише раз. Тоді було названо втрати в 498 загиблих та близько 1600 поранених (при цьому Росгвардія та ФСБ взагалі не повідомляли про свої втрати). Водночас Україна станом на 2 березня заявляла про російські втрати на рівні 5840 військових.

Волонтери проаналізувала російські ЗМІ та повідомлення в соцмережах, де йшлося про нагородження російських військових, залучених до війни з Україною.

Загиблі з-поміж російських військових переважно отримують Орден Мужності (іноді його отримують важко поранені, але це поодинокі випадки). Щоб оцінити кількість цих нагород, виданих після 24 лютого, журналісти порівняли номери у нагородних документах.

Багато орденів було видано за указом Владіміра Путіна від 3 березня, вдалося знайти номери від 78487 до 83281. Різниця між ними у 4794 ордени, тобто все це переважно загиблі за перший тиждень війни. Варто врахувати, що чималій кількості російських військових посмертно або після поранення дають інші відзнаки.

Журналісти також проаналізували, як саме ведеться нумерація російських Орденів Мужності. Після початку російської агресії на Донбасі з 2014 року нумерація коливалась в діапазоні 70xxx…77xxx. Найбільший номер, який розслідувачі зустрічали, був 77741.

Отже, нумерація Орденів Мужності з початку повномасштабної війни стартує, ймовірно, від номерів більших за 78ххх і лише за перші дні наступу вже перевершила 83ххх.

В «InformNapalm» також заявили, що в поодиноких випадках Орден Мужності в Росії видають цивільним особам за окремі звитяги на пожежах, народним артистам чи вченим, але здебільшого це типова військова нагорода, активність видачі якої корелює з початком військових дій у Чечні, Сирії, Донбасі, Криму та на всій території України.