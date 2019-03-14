У Росії відкрили кримінальну справу стосовно українського історика Володимира В'ятровича

Слідчі РФ вважають, що В'ятрович заперечує факти «приналежності українських націоналістів часів Великої Вітчизняної війни до військ СС і їх участі у військових злочинах проти мирного населення»

Російські слідчі порушили кримінальну справу стосовно голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це йдеться на сайті слідчого комітету РФ.

Зазначається, що російські правоохоронці звинувачують В'ятровича в реабілітації нацизму. Зокрема, слідчі РФ вважають, що В'ятрович заперечує факти «приналежності українських націоналістів часів Великої Вітчизняної війни до військ СС і їх участі у військових злочинах проти мирного населення», які, на думку російських слідчих, були встановлені Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі.

Тут варто уточнити, що насправді ні ОУН, ні УПА, ні дивізія військ СС «Галичина» не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а самі ці структури не були визнані злочинними.

Сам В'ятрович на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Україна - суверенна держава і її політика та сторія не є в сфері юрисдикції РФ. Історик наголосив, що таким чином РФ відтворює радянські міфи, пов’язані з Другою світовою війною, які не мають нічого спільного з рішеннями Нюрнбергського процесу.

Володимир В'ятрович - голова Українського інституту національної пам’яті, член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху (2008–2014), директор Архіву Служби безпеки України (2008–2010), працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету (2010–2011), Українському католицькому університеті, Львівському національному університеті імені Івана Франка та Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публіцист, громадський діяч. Кандидат історичних наук.