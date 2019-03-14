У Росії відкрили кримінальну справу стосовно українського історика Володимира В'ятровича
Російські правоохоронці звинувачують В'ятровича в «реабілітації нацизму»
Російські слідчі порушили кримінальну справу стосовно голови Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Про це йдеться на сайті слідчого комітету РФ.
Зазначається, що російські правоохоронці звинувачують В'ятровича в реабілітації нацизму. Зокрема, слідчі РФ вважають, що В'ятрович заперечує факти «приналежності українських націоналістів часів Великої Вітчизняної війни до військ СС і їх участі у військових злочинах проти мирного населення», які, на думку російських слідчих, були встановлені Міжнародним військовим трибуналом у Нюрнберзі.
Тут варто уточнити, що насправді ні ОУН, ні УПА, ні дивізія військ СС «Галичина» не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом, а самі ці структури не були визнані злочинними.
Сам В'ятрович на своїй сторінці у Facebook зазначив, що Україна - суверенна держава і її політика та сторія не є в сфері юрисдикції РФ. Історик наголосив, що таким чином РФ відтворює радянські міфи, пов’язані з Другою світовою війною, які не мають нічого спільного з рішеннями Нюрнбергського процесу.
Володимир В'ятрович - голова Українського інституту національної пам’яті, член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького». Голова вченої ради Центру досліджень визвольного руху (2008–2014), директор Архіву Служби безпеки України (2008–2010), працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету (2010–2011), Українському католицькому університеті, Львівському національному університеті імені Івана Франка та Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публіцист, громадський діяч. Кандидат історичних наук.