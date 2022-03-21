За словами юристів, відтепер співпраця з Instagram та Facebook у Росії може розцінюватися як фінансування екстремізму

У Росії Тверський суд Москви за позовом Генпрокуратури визнав інтернет-копанію Meta екстремістською організацією і заборонив її соцмережі Facebook і Instagram за «екстремістську діяльність».

Таким чином суд задовольнив позов генпрокуратури держави-агресорки, спираючись на федеральний закон «Про боротьбу з екстремізмом». Прокуратура заявила, що «екстремістська інформація загрожує як окремим людям, так і суспільству загалом». Там вважають, що компанія нібито порушує власні правила, «дозволяючи заклики до вбивств російських військових».

Захист просив припинити справу, вказуючи, що Тверський суд не може його розглядати, оскільки Meta є іноземною компанією, а російські суди можуть розглядати справи іноземних компаній, тільки якщо організація-відповідач знаходиться в Росії, інформує російський «Інтерфакс».

Рішення почнуть виконувати негайно, наголосив суд.

Нагадаємо, корпорація Meta, якій належать популярні соцмережі Facebook та Instagram, раніше дозволила користувачам цих соцмереж бажати смерті президентам Росії Владіміру Путіну й Білорусі Аляксандру Лукашенку.

Після цього у Росії відкрили кримінальну справу проти керівництва цих соцмереж. Також 14 березня у Росії повністю заблокували Instagram. Зрештою, Meta відкликала дозвіл для українців проклинати Путіна у Facebook та Instagram.

Роскомнагляд почав блокувати Instagram з 14 березня, а Facebook – з 4 березня. Як наслідок, чимало російських користувачів цих соцмереж почали використовувати технології VPN, що дозволяли їм обходити блокування Роскомнагляду і повноцінно користуватися сервісами.

Однак, як інформує російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на юристів, після сьогоднішнього рішення суду купівля реклами в Instagram та Facebook може розцінюватися у Росії як фінансування екстремізму.