Президент Росії Володимир Путін підписав закон, згідно з яким термін «шампанське» буде використовуватися в країні тільки для ігристих вин місцевого виробництва. Документ опублікований на порталі правової інформації.

Реагуючи на ухвалення такого рішення дистрибуційний підрозділ виробника преміальних алкогольних напоїв Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot та інших) направив російській стороні лист, у якому повідомив, що компанія тимчасово припиняє відвантаження асортименту шампанських вин для всіх покупців Росії.

Уточнюється, що припинення поставок пов’язано з поправками, прийнятими Держдумою у трьох читаннях і схваленими Радою Федерації 23 червня. Згідно з поправками, поняття «шампанське» в РФ не можна застосовувати до напоїв іноземного виробництва і можна використовувати тільки для «російського шампанського», виробленого на території Росії. Крім того, шампанські вина з регіону Шампань у Франції виробники повинні будуть перейменувати в «ігристе вино».

Зміни в російському законодавстві вимагають від компанії Moet Hennessy пересертифікацію шампанських вин для зміни категорії на ігристе вино і зміни маркування продукції. Як повідомляє компанія, виробники шампанського» не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку».

Нагадаємо, що Україна з 2026 року відмовилася від використання захищеного географічного позначення «коньяк» для алкогольного напою вітчизняного виробництва. Також відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС буде змінено маркування напою «шампанське». Під заборону потрапило й найменування відповідної вітчизняної продукції. Таким чином українське законодавство було узгоджене з законодавством ЄС у цьому питанні.