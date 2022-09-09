За інформацією української розвідки, востаннє «Іскандери» були застосовані у серпні з території Білорусі

В Росії залишилося менше 200 ракетних комплексів «Іскандер», які вона намагається використовувати ощадно. За інформацією української розвідки, востаннє вони були застосовані у серпні з території Білорусі в район Києва. Зараз РФ здебільшого обстрілює територію України ракетами С-300, які треба утилізувати.

«Ми порахували С-300 – це ракети, які перебувають на зберіганні уже більше 30 років, а більшість з них років 35-40. Це по суті ракета, яку необхідно виводити з бойового складу. Їх близько 7 тисяч», – розповів представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

У повідомленні зазначено, що замість того, щоби витрачати кошти на утилізацію, Росія випускає ракети по українських територіях.

«Дуже просто тоді робити утилізацію. Якщо порахувати, скільки вони використовують, то їм вистачить цих ракет ще на 3 роки», – повідомили у розвідці.

У розвідці також розповіли, що Росія вже намагається берегти наявний запас крилатих ракет «Калібр».

«Системи «Калібр», за підрахунками, вони могли виробляти в рік 150-180 ракет. І той запас, який у них є, вони уже бережуть, тому що близько 70% комплектуючих не російського виробництва», – зазначив представник воєнної розвідки України.