У місті Рудки на Львівщині внаслідок падіння з висоти 2 метрів загинув 46-річний монтажник. Нещасний випадок стався у четвер, 11 листопада, близько 9:45 на території ТОВ «Вест Агро Груп» на вул. Залізничній.

«На будівельній дільниці ТОВ «Вест Агро Груп» у м. Рудки стався нещасний випадок із смертельним наслідком із монтажником ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інтеграл», що зареєстрована у смт. Добротвір Кам’янка-Бузькому району. Чоловік 1975 року народження впав із висоти 2 м під час виконання робіт по монтажу металоконструкцій комплексу по очищенню та зберіганню зернових культур», – повідомили у Держпраці Львівської області.

У коментарі ZAXID.NET у Держпраці розповіли, що чоловік заміняв нижні захисні кільця драбини. Він впав із висоти 2 метрів та отримав травми, від яких помер у лікарні.

Також, за інформацією, яка надійшла до Держпарці з підприємства, зазначено, що потерпілий працював у ТОВ «Проектно-будівельна компанія «Інтеграл» на підставі угоди цивільно-правового характеру, з ним не було укладено трудового договору.

Наразі створено комісію, яка має з’ясувати причини та обставини нещасного випадку.

За інформацією YouControl, ТОВ «Вест Агро Груп» зареєстроване в Рудках. Підприємство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, а також допоміжною діяльністю у рослинництві та складським господарством.