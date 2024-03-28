ДТП трапилась 27 березня в селі Рудне біля Львова

На Львівщині зіткнулися автомобіль Audi E-Tron та мотоцикл Honda. Внаслідок ДТП загинув 20-річний мотоцикліст.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 27 березня, близько 17:20, у селищі Рудне біля Львова. Поліцейські попередньо встановили, що на вулиці зіткнулися автомобіль Audi E-Tron, яким керував 18-річний львів’янин, та мотоцикл Honda, за кермом якого був 20-річний місцевий мешканець. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій мотоцикла загинув на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене винуватцю загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.