У Самборі на хабарі у ₴6 тис. затримали працівника міграційної служби

У Самборі на хабарі затримали головного спеціаліста міського відділу ДМС

У Самборі на хабарі у 6 тис. грн затримали головного спеціаліста Самбірського міськвідділу Державної міграційної служби. Посадовець вимагав хабар за видачу чотирьох закордонних паспортів.

«Посадовець систематично вимагав гроші з місцевих мешканців за позачергове оформлення документів та пришвидшене виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Один готовий пакет документів здирник оцінював у 1,5 тис. грн», - повідомила прес-служба Управління СБУ у Львівській області у четвер, 29 березня.

Правоохоронці задокументували неодноразове отримання хабарів посадовцем Самбірського міського відділу ДМС

Зазначено, що відкрите кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). У межах провадження вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, 14 лютого співробітники СБУ викрили на хабарі у 10 тис. грн провідну спеціалістку Галицького відділу ДМС, яка вимагала від громадян гроші за «позачергове» оформлення документів для виготовлення закордонних паспортів.