Смертельна аварія сталася 22 грудня на вулиці Варшавській у Сарнах

Ввечері 22 грудня у Сарнах сталася смертельна ДТП. 60-річний водій Chevrolet Aveo перекинувся у кювет і загинув. Усі обставини події наразі зʼясовують правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія сталася близько 19:25 на вулиці Варшавській. На місці події слідчі встановили, що 60-річний сарненчанин, водій автомобіля Chevrolet Aveo, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, а тоді – на узбіччя, де перекинувся у кювет.



Водій отримав смертельні травми – його тіло з понівеченого легковика дістали рятувальники.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).