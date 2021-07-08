Лише одныэю закупівлею «Київавтодор» завдав столичному бюджету збитків на більше ніж 20 млн грн

Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання бюджетних коштів посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор». За наявною інформацією, лише одна із закупівель підприємства завдала бюджету столиці збитків на понад 20 млн грн, повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у жовтні-листопаді 2020 року «Київавтодор» закупив всесезонні машини для літнього та зимового утримання доріг. За результатами тендерів компанія уклала договори з підпорядкованою їй комерційною структурою на постачання 24 машин загалом на 141 млн грн.

За попередніми оцінками, закупівлю здійснено за значно завищеними цінами. Лише цією закупівлею «Київавтодор» завдав столичному бюджету збитків на більше ніж 20 млн грн.

У межах кримінального провадження за статтею про «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» (ч. 2 ст. 364 ККУ) проведено низку обшуків у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, КК «Київавтодор», в офісах комерційних структур та за місцями фактичного проживання фігурантів справи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Правоохоронці вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило схему привласнення 110 млн грн з бюджету посадовцями комунальної корпорації «Київавтодор» та одного із департаментів КМДА.

Встановлено, що посадовці закупили за завищеними цінами вантажні та спеціалізовані автомобілі для будівництва доріг. У результаті оборудки було привласнено понад 110 млн грн бюджетних коштів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за ч. 2 ст. 364 ККУ організаторам і співучасникам злочинної діяльності з подальшим обранням запобіжних заходів.

Як повідомляв ZAXID.NET, у департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та комунальній корпорації «Київавтодор» відбулись обшуки.