Унаслідок пожежі деревʼяний будинок згорів ущент

На Стрийщині внаслідок пожежі в житловому будинку загинув 90-річний господар. Унаслідок пожежі житловий будинок згорів ущент.

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла 6 вересня вранці. Рятувальники отримали повідомлення, що в селі Горішнє Стрийського району горить одноповерховий дерев’яний житловий будинк.

На момент прибуття рятувальників на місце пожежі вогонь уже швидко поширився дерев'яними конструкціями і житловий будинок був вже охоплений вогнем. Під час розвідки пожежі, рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 90-річний власник будинку.

Пожежу ліквідували о 8:43. Вогонь повністю знищив житловий будинок, однак рятувальника вдалось не допустити перекидання вогню на сусідні будинки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.