Під час руху водій помітив задимлення з-під капоту

У четвер, 14 вересня, на Львівщині згорів автомобіль ВАЗ 2103. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу в селі Тучне Львівського району до Служби порятунку «101» надійшло о 12:05. Займання виникло в автомобілі ВАЗ 2103.

Зі слів водія автомобіля, під час руху він помітив задимлення з-під капоту, після чого зупинився та викликав пожежно-рятувальну службу.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику автомобіль був повністю охоплений вогнем. Рятувальники пожежу загасили, однак вогонь знищив автомобіль. До ліквідації пожежі залучали трьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки.