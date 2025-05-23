Дівчатка віком 13 років каталися на мопеді

22 травня у с. Угерсько Стрийського району на Львівщині у ДТП зіткнулися автомобіль ВАЗ та мопед. За кермом обох транспортних засобів перебували неповнолітні. Внаслідок ДТП травми отримали дві 13-річні дівчини.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, близько 21:00 на вул. Центральній відбулось зіткнення між автомобілем ВАЗ-21013 та мопедом Honda Dio.

За кермом авто перебував 17-річний мешканець села, на мопеді їхала дівчинка 2012 року народження.

ВАЗ, яким кермував неповнолітній водій (фото поліції)

Внаслідок ДТП водійка та пасажирка мопеда, ще одна 13-річна дівчинка зі с. Угерсько, госпіталізовані до лікарні св. Миколая у Львові.

Слідчі Стрийського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).