У селі Сапанів на Тернопільщині, де вночі 4 квітня уламки ракети впали на склад з міндобривами, скасували заборону на вживання води із криниць. Обмеження зберігаються лише для двох домогосподарств, у колодязях яких досі фіксують незначне перевищення аміаку.

Про зняття заборони повідомив голова Кременецької районної військової адміністрації Віталій Кудлак ввечері у четвер, 7 квітня. Згідно з замірами Держпродспоживслужби та Тернопільського центру контролю хвороб, вода із колодязів у селі Сапанів Кременецького району наразі придатна для споживання.

«Хімічний склад перебуває в межах норми, за винятком двох колодязів. Власникам подвір'їв, де знаходяться ці колодязі, рекомендували обмежити вживання цієї води. Всі інші колодязі в цьому селі, а також вода водопровідна придатна для споживання. Тож заборона скасовується», – зазначив Віталій Кудлак.

Зазначимо, заборону на вживання води з криниць у селі Сапанів Кременецького району ввели ввечері 5 квітня. Напередодні збита українськими військовими російська ракета впала на склад з рідкими аміачними міндобривами і пошкодила шість резервуарів. Частину хімікатів встигли відкачати, втім, решта таки потрапила у грунт. В річці Іква зафіксували перевищення норми аміаку в декілька разів. Також перевищення були і в криничній воді в селі Сапанів.