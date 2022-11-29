Будинок постраждалих наразі повністю відключили від газу

У селі Бояни під Чернівцями вся родина отруїлася чадним газом. Чоловік, дружина та їхня донька перебувають у важкому стані, син – у стані середньої важкості. Усіх госпіталізували до чернівецької лікарні. За даними газовиків, у будинку виявили серйозні порушення при встановленні газового котла і плити.

Як повідомила прес-служба «Чернівцігазу», інцидент стався ввечері у понеділок, 28 листопада. Виклик про отруєння газом у селі Бояни надійшов до диспетчерської служби близько 18:00. З’ясувалося, що постраждали четверо людей – вся родина, яка проживала у будинку.

«При обстеженні будинку, фахівці виявили самовільно встановлені прилади - газову плиту та котел. Ймовірно, власник помешкання проводив ремонт обладнання, що могло спричинити отруєння», – йдеться у повідомленні.

Чоловік, дружина та їхня донька наразі перебувають у лікарні у Чернівцях у важкому стані, син – у стані середньої тяжкості. Будинок відключили від газу.