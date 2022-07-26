Капітальний ремонт проводять партнери лікарні з Чехії

У селищі Лисець, що поблизу Івано-Франківська, одне з приміщень районної лікарні у Лисці ремонтують для розміщення паліативної лікарні на 30 ліжок. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця лікарня вже прийняла 220 паліативних хворих. Облаштовувати нове приміщення допомагають чеські партнери, наразі для місцевих медиків Пльзенський край подарував один автомобіль швидкої, невдовзі передадуть ще одну автівку.

Про плани відкрити паліативну лікарню у Лисці повідомила прес-служба Івано-Франківської ОВА у вівторок, 26 липня. Як уточнюють у військовій адміністрації, капітальний ремонт проводиться у приміщенні поліклінічного відділення лікарні. Тут за підтримки Чехії планують облаштувати окрему паліативну лікарню на 30 місць. Загалом Лисецька лікарня від початку війни прийняла 220 паліативних хворих.

«У цей лікувальний заклад чеські гості передали автомобіль швидкої допомоги та повідомили, що до кінця року до Лисецької лікарні буде доставлено ще одне сучасне авто швидкої допомоги. Ми щиро дякуємо нашим партнерам за надання цього авто, що буде використовуватися для перевезення паліативних хворих, які продовжують прибувати в область евакуаційними поїздами. Наше завдання – забезпечити для внутрішньо переміщених людей належні умови»», — зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.