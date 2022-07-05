Загалом цією патологією в Україні займаються всього кілька медзакладів

Хірурги Закарпатської обласної клінічної лікарні вперше провели операцію з корекції тазового повнокрів’я. Під час цієї операції медики вперше в Україні виконали інвазійний моніторинг тиску у венах. Лікарі зазначають, що загалом цією патологією в Україні займаються всього кілька медзакладів. Наразі близько 20% жінок страждають від хронічного тазового болю.

Як у вівторок, 5 липня, повідомили на офіційному сайті Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, операцію провели за участі докторів медичних наук Юрія Левчака, Андрія Никоненка та Федора Горленка.

За словами професора, доктора медичних наук Андрій Никоненка, операція з корекції тазового повнокрів’я пацієнтці була виконана з мінімально травматичним для пацієнтки втручанням, косметичним швом. Виконане втручання на венозній системі тазу майже одразу привело до позитивного результату. Пацієнтка вже на другий день відчула полегшення, припинилися важкість та біль у тазі. Операція виконувалась під загальною анестезією. Під час цієї операції вперше в Україні був виконаний інвазійний моніторинг тиску в нижній порожній вені, ареальній та повздовжній венах

Як уточнює Андрій Никоненко, наразі близько 20% жінок страждають від хронічного тазового болю. Однією з його причин є варикозне розширення вен тазу, що супроводжується гінекологічними порушеннями або захворюваннями.

«Зовнішньо ця хвороба може ніяк не проявлятись, окрім розширення вен в інтимних місцях або нижніх кінцівках. Причиною тазового повнокрів’я може бути вроджена патологія, яка проявляє себе ще до вагітності та, як наслідок, веде до безпліддя. У 70% жінок хвороба проявляється після других-третіх пологів, у 100% – після четвертих. Ми тісно співпрацюємо з гінекологами, тому що, в першу чергу, пацієнтки звертаються до них з скаргами на біль в нижніх відділах живота, які за симптоматикою іноді нагадують запалення органів малого тазу», – зазначає Андрій Никоненко.