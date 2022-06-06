Хірурги Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака пришили частину носа 44-річному пацієнту, який отримав серйозні травми обличчя під час роботи з болгаркою. Операція пройшла успішно, лікарі відновили шкірні покрови, дихання та кровообіг на травмованих частинах обличчя.

Про складну операцію, проведену ужгородськими хірургами, повідомила прес-служба Закарпатської облради у понеділок, 6 червня. За інформацією облради, хірурги провели чоловікові реплантацію носа, відновили шкірні покрови, дихання і кровообіг у травмованих ділянках.

«Операція тривала 2,5 години. Фахівці задоволені результатом та називають виконану роботу відмінною. За словами головного лікаря обласної клінічної лікарні Юрія Яцини, наразі чоловік почувається добре та готується до виписки», – йдеться у повідомленні облради.

За даними прес-служби Закарпатського центру екстреної медичної допомоги, інцидент стався ще 26 травня у селі Павшино Мукачівського району. «Під час робіт з деревиною з болгарки зірвалась фреза та пошкодила обличчя 44-річному місцевому мешканцю. Внаслідок цього було ампутовано ніс та частину губи. Потерпілому зупинили кровотечу, знеболили, вивели із шокового стану, стабілізували та транспортували до Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака в Ужгороді», – йдеться у повідомленні медиків.