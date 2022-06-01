Лікарі провели хірургічне лікування гідроцефалії методом вентрикуло-перитонеального шунтування

У Хмельницькій міській лікарні вперше провели хірургічне лікування гідроцефалії методом вентрикуло-перитонеального шунтування. Пацієнтка, якій проводили операцію, звернулась до лікарів через неможливість ходити та навіть стояти. Медики виявили жінки порушення відтоку спинномозкової рідини. Після операції пацієнтка почувається добре та вже самостійно пересувається.

Про проведення складної операції повідомила Хмельницька міська лікарня у вівторок, 31 травня. За інформацією медиків, пацієнтка у супроводі родичів звернулася до лікарів зі скаргами на слабкість у ногах, неможливість самостійно пересуватись у межах квартири та навіть самостійно стояти, що разом із тазовими розладами значно ускладнює якість життя пацієнтки.

«Після дообстеження, а саме виконаного МРТ головного мозку, виявлено причину такого стану – порушення відтоку спинномозкової рідини (внаслідок часткової непрохідності на рівні Сільвієвого водопроводу). Як наслідок, надмірна кількість спинномозкової рідини накопичується у порожнині черепа та створює надлишковий тиск на структури головного мозку», – пояснюють медики.

Після підготовки, мультидисциплінарною бригадою у складі місцевих медиків було проведено хірургічне втручання – вентрикуло-перитонеальне шунтування. Як пояснюють лікарі, цей вид хірургічного втручання характеризується встановленням тоненької трубочки (шунта) у шлуночок головного мозку, через який надлишкова спинномозкова рідина скидається в очеревинну порожнину.

Післяопераційний період у пацієнти пройшов без ускладнень, тазові розлади регресували повністю, а слабкість у ногах зменшується, жінка тепер має можливість самостійно пересуватись.

Зазначимо, гідроцефалія – захворювання, при якому у шлуночковій системі головного мозку накопичується цереброспінальна рідина, що призводить до збільшення внутрішньочерепного тиску. У народі хворобу називають водянкою головного мозку.