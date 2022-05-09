У відділенні травматології та ортопедії Івано-Франківської міської клінічної лікарні вперше провели цементне реверсивне ендопротезування плечового суглоба. 73-річний пацієнт, якому проводили операцію та який зараз має штучний суглоб, відновлюється та повертається до звичного ритму життя.

Як у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба Івано-Франківської міської клінічної лікарні, до медиків звернувся 73-річний пацієнт, який скаржився на нестерпні болі в плечі, що посилювалися вночі. Чоловікові вперше в Івано-Франківській області провели заміну суглоба – цементне реверсивне ендопротезування плечового суглоба.

«Ще в молодості чоловік отримав спортивну травму, яка з роками та постійними навантаженнями призвела до утворення дрібних хондромних тіл. Зараз він відновлюється після операції та повертається у звичний ритм життя», – йдеться у повідомленні медиків.

Як пояснюють лікарі, ендопротезування суглобів – хірургічне втручання, спрямоване на заміну пошкодженої тканини ендопротезом. Штучний суглоб виконує всі покладені функції здорового з’єднання.

Таку операцію проводять при використанні методів цементної та безцементної фіксації. Цементна фіксація штучного суглоба проходить при використанні кісткового цементу (поліметилметакрилату). При реверсному типі ендопротезування компоненти протеза міняють місцями, що дозволяє швидко відновити функцію плечового суглоба.